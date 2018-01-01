Праздник (фильм, 1993) смотреть онлайн

Приближается Новый год. Старый Лео собирает свою большую семью в деревне, во французских Альпах. Приезжают все его сыновья со своими женами и подругами.



Но праздник не клеится. Потому что каждый в этой семье что-то скрывает. Первым решается открыть свою секретную правду Лео: оказывается, он уже несколько месяцев женат. Семья удивлена. Но это только начало больших открытий.



Всего через два дня выходные закончатся. А все собравшиеся на торжество поймут, что в их жизни многое изменилось. Слишком многое.



Праздник смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.