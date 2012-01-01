Праздник взаперти (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Каждый Новый год актер Слава Белкин подрабатывает Дедом Морозом на частных вызовах. К несчастью, на этот раз его постоянная партнерша-Снегурочка прислала вместо себя подружку. Как гласит народная мудрость — «что криво началось, прямо не продолжится!». Уже на третьем заказе мальчик Саша умудрился запереть гостей в квартире и выбросить ключ. А между тем дедушку Мороза ждут у себя серьезные люди, которые заплатили Славе Белкину хороший аванс и приготовились встречать новогоднее чудо у себя дома…



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