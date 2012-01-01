Праздник взаперти (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.22012, Праздник взаперти
Комедии75 мин18+
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Сюжет
Каждый Новый год актер Слава Белкин подрабатывает Дедом Морозом на частных вызовах. К несчастью, на этот раз его постоянная партнерша-Снегурочка прислала вместо себя подружку. Как гласит народная мудрость — «что криво началось, прямо не продолжится!». Уже на третьем заказе мальчик Саша умудрился запереть гостей в квартире и выбросить ключ. А между тем дедушку Мороза ждут у себя серьезные люди, которые заплатили Славе Белкину хороший аванс и приготовились встречать новогоднее чудо у себя дома…
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Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Ткаче�в
- Актёр
Григорий
Сиятвинда
- Актриса
Мария
Шалаева
- Актёр
Владимир
Вдовиченков
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актриса
Ольга
Сутулова
- Актёр
Виталий
Хаев
- Актриса
Ольга
Волкова
- ДШАктёр
Дмитрий
Шевченко
- Актёр
Владимир
Ильин
- Актёр
Роман
Мадянов
- Сценарист
Сергей
Ткачев
- Продюсер
Сергей
Ткачев
- МРПродюсер
Михаил
Рыжих
- ИЛПродюсер
Игорь
Лебедев
- НТПродюсер
Наталия
Ткачева
- ВЮАктёр дубляжа
Владимир
Юматов
- ГБХудожница
Гуля
Бейшенова
- ГАХудожник
Гарегин
Акопов
- СПОператор
Сергей
Павленко
- Композитор
Сергей
Ткачев