Праздник сенокоса
Актёры и съёмочная группа фильма «Праздник сенокоса»

Режиссёры

Валентин Макаров

Режиссёр

Актёры

Дмитрий Баишев

Актёр
Степан Порядин

Актёр
Саина Семенова

Актриса
Сулустан Скрябин

Актёр
Иннокентий Луковцев

Актёр
Анатолий Кириллин

Актёр
Гаврил Спиридонов

Gavril Spiridonov
Актёр

Сценаристы

Валентин Макаров

Сценарист

Продюсеры

Иннокентий Луковцев

Продюсер
Валентин Макаров

Продюсер

Художники

Гавриил Петров

Художник

Операторы

Николай Петров

Оператор

Композиторы

Николай Михеев

Композитор