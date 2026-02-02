Фильм Праздник сенокоса
2026, Праздник сенокоса
Комедия6+
О фильме
Всю свою жизнь Нюргун хотел доказать отцу, что он чего-то стоит, но очередная неудача в виде увольнения с работы доставщика пиццы рушит все его планы. Внезапно объявляется его старый друг, фитнес-блогер Сарыал, который убеждает Нюргуна поехать с ним в деревню и помочь с контентом во время его участия в турнире косарей.
Рейтинг
- ВМРежиссёр
Валентин
Макаров
- ДБАктёр
Дмитрий
Баишев
- СПАктёр
Степан
Порядин
- ССАктриса
Саина
Семенова
- ССАктёр
Сулустан
Скрябин
- ИЛАктёр
Иннокентий
Луковцев
- АКАктёр
Анатолий
Кириллин
- ГСАктёр
Гаврил
Спиридонов
- ВМСценарист
Валентин
Макаров
- ИЛПродюсер
Иннокентий
Луковцев
- ВМПродюсер
Валентин
Макаров
- ГПХудожник
Гавриил
Петров
- НПОператор
Николай
Петров
- НМКомпозитор
Николай
Михеев