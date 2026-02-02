Фильм Праздник сенокоса

Всю свою жизнь Нюргун хотел доказать отцу, что он чего-то стоит, но очередная неудача в виде увольнения с работы доставщика пиццы рушит все его планы. Внезапно объявляется его старый друг, фитнес-блогер Сарыал, который убеждает Нюргуна поехать с ним в деревню и помочь с контентом во время его участия в турнире косарей.

