Фильм Правила игры
О фильме
Франция накануне Второй мировой войны. Авиатора Андре Жюрье, совершившего рекордный перелет, встречают на земле его друг Октав и толпа взбудораженных репортеров, он сообщает радиослушателям, что предпринял эту авантюру из-за любви к женщине, которая, однако, даже не пришла поприветствовать его в аэропорт. Это Кристин. В это время она готовится выйти в свет со своим мужем, который знает о романе жены, но не хочет ее потерять.
Сам он пытается порвать с обожающей его любовницей. Октав признается Андре, что ему также не безразлична Кристин, и заявляет, что тот никогда не получит ее, так как пренебрегает правилами игры в обществе… Чуть позже оба попадают на уик-энд и охоту в загородное поместье де ла Шеснея. Здесь и разыгрывается безжалостная игра, ограниченная жесткими правилами «высшего света». Все, включая слуг, имеют свои маленькие драмы…
Рейтинг
- ЖРРежиссёр
Жан
Ренуар
- НГАктриса
Нора
Грегор
- ПДАктриса
Полетт
Дюбо
- МПАктриса
Мила
Парели
- МДАктёр
Марсель
Далио
- РТАктёр
Ролан
Тутен
- ЖРАктёр
Жан
Ренуар
- ЖКАктёр
Жюльен
Каретт
- ГМАктёр
Гастон
Модо
- ОТАктриса
Одетт
Талазак
- КЖАктриса
Клер
Жерар
- АМАктриса
Анна
Меэн
- ЛЭАктриса
Лизе
Элина
- ПМАктёр
Пьер
Манье
- ЭДАктёр
Эдди
Дебрэ
- ПНАктёр
Пьер
Нэй
- РФАктёр
Ришар
Франкёр
- ЛЛАктёр
Леон
Ларив
- НААктёр
Николас
Амато
- ЖБАктёр
Жак
Бове
- АКАктёр
Анри
Картье-Брессон
- САктёр
Селестин
- ГФАктёр
Гео
Форстер
- РФАктёр
Роджер
Форстер
- КФАктёр
Камилль
Франсуа
- ДХАктриса
Дженни
Хелия
- ЖМАктёр
Жорж
Марсо
- ММАктёр
Марсель
Мельрак
- АЗАктёр
Андре
Звобода
- ЖРСценарист
Жан
Ренуар
- ККСценарист
Карл
Кох
- ПКСценарист
Пьер-Огюстен
Карон де Бомарше
- ЖРПродюсер
Жан
Ренуар
- МРМонтажёр
Маргарит
Ренуар
- ЖБОператор
Жан
Башле