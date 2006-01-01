Правда и ничего кроме...
Wink
Фильмы
Правда и ничего кроме...

Правда и ничего кроме... (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Full of It
Драмы, Комедии87 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Маленькая английская деревенька отделена древней стеной от сверхъестественной параллельной вселенной, где царят магия и волшебство. Молодой Тристан Торн опрометчиво обещает самой красивой девушке деревни, что принесeт ей слетевшую с неба звезду, упавшую по ту сторону стены. На своeм пути по следам древних легенд Тристан встретит заговорщиков-сыновей всесильного короля, могущественную ведьму, капитана пиратского корабля и хитроумного торговца, а также найдeт свою истинную любовь, ключ к пониманию своей сущности и судьбы, о которой он мог только мечтать.

Правда и ничего кроме смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
ЮАР, Италия, США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Правда и ничего кроме...»

Всё