Правда и ничего кроме... (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Full of It
Драмы, Комедии87 мин18+
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Сюжет
Маленькая английская деревенька отделена древней стеной от сверхъестественной параллельной вселенной, где царят магия и волшебство. Молодой Тристан Торн опрометчиво обещает самой красивой девушке деревни, что принесeт ей слетевшую с неба звезду, упавшую по ту сторону стены. На своeм пути по следам древних легенд Тристан встретит заговорщиков-сыновей всесильного короля, могущественную ведьму, капитана пиратского корабля и хитроумного торговца, а также найдeт свою истинную любовь, ключ к пониманию своей сущности и судьбы, о которой он мог только мечтать.
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Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Актёр
Райан
Пинкстон
- Актриса
Кейт
Мара
- ТПАктриса
Тери
Поло
- ККАктёр
Крэйг
Килборн
- ДКАктёр
Джон
Кэрролл Линч
- ССАктриса
Синтия
Стивенсон
- АУАктриса
Аманда
Уолш
- ДМАктёр
Дерек
МакГрат
- ДКАктёр
Джошуа
Клоуз
- МГАктёр
Мэтт
Гордон
- Сценарист
Джон
Лукас
- ЙБСценарист
Йони
Берковиц
- ТДСценарист
Тони
Дриннэн
- Продюсер
Марк
Кантон
- Продюсер
Тоби
Эммерих
- РЛХудожник
Режан
Лябри
- СШМонтажёр
Сьюзэн
Шиптон
- Оператор
Крамер
Моргенто