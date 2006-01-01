Правда и ничего кроме... (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Маленькая английская деревенька отделена древней стеной от сверхъестественной параллельной вселенной, где царят магия и волшебство. Молодой Тристан Торн опрометчиво обещает самой красивой девушке деревни, что принесeт ей слетевшую с неба звезду, упавшую по ту сторону стены. На своeм пути по следам древних легенд Тристан встретит заговорщиков-сыновей всесильного короля, могущественную ведьму, капитана пиратского корабля и хитроумного торговца, а также найдeт свою истинную любовь, ключ к пониманию своей сущности и судьбы, о которой он мог только мечтать.



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