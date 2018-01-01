Wink
Прах Анджелы
Актёры и съёмочная группа фильма «Прах Анджелы»

Режиссёры

Алан Паркер

Alan Parker
Режиссёр

Актёры

Эмили Уотсон

Emily Watson
АктрисаAngela McCourt
Роберт Карлайл

Robert Carlyle
АктёрMalachy (Dad)
Джо Брин

Joe Breen
АктёрYoung Frank
Киран Оуэнс

Ciaran Owens
АктёрMiddle Frank
Майкл Лидж

Michael Legge
АктёрOlder Frank
Ронни Мастерсон

Ronnie Masterson
АктрисаGrandma Sheehan
Полин Маклин

Pauline McLynn
АктрисаAunt Aggie
Лиам Карни

Liam Carney
АктёрUncle Pa Keating
Инна Маклиам

Eanna MacLiam
АктёрUncle Pat
Эндрю Беннетт

Andrew Bennett
Актёррассказчик

Сценаристы

Алан Паркер

Alan Parker
Сценарист
Фрэнк МакКорт

Frank McCourt
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Браун

David Brown
Продюсер
Алан Паркер

Alan Parker
Продюсер
Скотт Рудин

Scott Rudin
Продюсер

Художники

Фиона Дэйли

Fiona Daly
Художница
Джонатан МакКинстри

Jonathan McKinstry
Художник
Консолата Бойл

Consolata Boyle
Художница
Дженнифер Уильямс

Jennifer Williams
Художница

Монтажёры

Джерри Хэмблинг

Gerry Hambling
Монтажёр

Операторы

Майкл Серезин

Michael Seresin
Оператор

Композиторы

Джон Уильямс

John Williams
Композитор