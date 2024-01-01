Фильм Пожиратель душ. Голоса мертвых

Две сестры вынуждены вернуться в родной город, где один за другим погибли их близкие. В родительском доме происходят необъяснимые вещи. Сестры узнают, что с помощью черной магии их дядя пытался избавиться от древнего семейного проклятия — в надежде защитить племянниц. И теперь девушкам предстоит самим понять, за что же был проклят их род, и найти решение, как не стать следующими жертвами зловещей потусторонней силы.



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