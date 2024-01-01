Пожиратель душ. Голоса мертвых
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Пожиратель душ. Голоса мертвых

Фильм Пожиратель душ. Голоса мертвых

2024, Sorop
Ужасы18+
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О фильме

Две сестры вынуждены вернуться в родной город, где один за другим погибли их близкие. В родительском доме происходят необъяснимые вещи. Сестры узнают, что с помощью черной магии их дядя пытался избавиться от древнего семейного проклятия — в надежде защитить племянниц. И теперь девушкам предстоит самим понять, за что же был проклят их род, и найти решение, как не стать следующими жертвами зловещей потусторонней силы.

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Страна
Индонезия
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
5.4 IMDb