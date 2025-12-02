Фильм Поймать монстра

Мадс Миккельсен в роли киллера, который спасает ребенка от чудовища — то ли вымышленного, то ли реального. Фэнтези «Поймать монстра» (фильм 2025) — полнометражный дебют Брайана Фуллера, автора «Ганнибала», в роли режиссера.



Авроре — десять лет, и она уверена, что ее семью съел монстр, который живет под кроватью. Взрослые не воспринимает слова девочки всерьез, и Аврора обращается за помощью к соседу, который вполне похож на того, кто способен уничтожить настоящего монстра. Видя в девочке напор и самоотверженность, безжалостный наемный убийца соглашается помочь — сначала из чувства вины за свои прошлые ошибки, а затем чтобы защитить Аврору от внезапно нависшей над ней угрозы.



