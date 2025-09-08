Поворот
Поворот (фильм, 1997) смотреть онлайн

1997, U Turn
Триллер, Драма18+

О фильме

Фильм «Поворот» — триллер Оливера Стоуна с Шоном Пенном, Дженнифер Лопес и Ником Нолти. Кино погружает в атмосферу американской глубинки, где случайная остановка чужака в незнакомом городе превращается в фатальную ловушку.

Картежник Бобби Купер, оказавшись в заброшенном городке из-за поломки машины, теряет все свои средства и оказывается в ловушке. Он знакомится с местными жителями — странной парой, представляющейся супругами, которые предлагают ему деньги за убийство друг друга. В попытке быстро решить своим проблемы, Бобби втягивается в опасную игру, а его чувства к участнице заговора усложняют и без того запутанную ситуацию.

Смотреть «Поворот» сегодня стоит как яркий пример характерного американского кинематографа конца 1990-х, где сочетание захватывающего сценария, необычных декораций, двойственности персонажей и звездного актерского состава обеспечивает запоминающееся зрелище.

Страна
Франция, США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb

