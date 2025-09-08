Поворот (фильм, 1997) смотреть онлайн
Фильм «Поворот» — триллер Оливера Стоуна с Шоном Пенном, Дженнифер Лопес и Ником Нолти. Кино погружает в атмосферу американской глубинки, где случайная остановка чужака в незнакомом городе превращается в фатальную ловушку.
Картежник Бобби Купер, оказавшись в заброшенном городке из-за поломки машины, теряет все свои средства и оказывается в ловушке. Он знакомится с местными жителями — странной парой, представляющейся супругами, которые предлагают ему деньги за убийство друг друга. В попытке быстро решить своим проблемы, Бобби втягивается в опасную игру, а его чувства к участнице заговора усложняют и без того запутанную ситуацию.
Смотреть «Поворот» сегодня стоит как яркий пример характерного американского кинематографа конца 1990-х, где сочетание захватывающего сценария, необычных декораций, двойственности персонажей и звездного актерского состава обеспечивает запоминающееся зрелище.
- Режиссёр
Оливер
Стоун
- ДХАктриса
Джули
Хэгерти
- Актёр
Хоакин
Феникс
- ПБАктёр
Пауэрс
Бут
- Актёр
Шон
Пенн
- КДАктриса
Клэр
Дэйнс
- ВНАктёр
Валерий
Николаев
- Актёр
Джон
Войт
- Актриса
Дженнифер
Лопес
- Актёр
Билли
Боб Торнтон
- Актёр
Ник
Нолти
- Сценарист
Джон
Ридли
- ДХПродюсер
Дэн
Халстед
- КТПродюсер
Клэйтон
Таунсенд
- Продюсер
Майк
Медавой
- ББПродюсер
Билл
Браун
- МБХудожница
Меридет
Босвелл
- ВКХудожник
Виктор
Кемпстер
- БАХудожница
Беатрикс
Аруна Пастор
- ХКМонтажёр
Хэнк
Коруин
- ТДМонтажёр
Томас
Дж. Нордберг
- ЭМКомпозитор
Эннио
Морриконе