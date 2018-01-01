Wink
Детям
Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил. Михаил Салтыков-Щедрин
Актёры и съёмочная группа фильма «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил. Михаил Салтыков-Щедрин»

Актёры и съёмочная группа фильма «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил. Михаил Салтыков-Щедрин»

Авторы

Михаил Салтыков-Щедрин

Михаил Салтыков-Щедрин

Автор

Чтецы

Михаил Панарин

Михаил Панарин

Чтец