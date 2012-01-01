Потусторонние чувства (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Art = (Love)²
Детективы90 мин18+
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Сюжет
Для художника Дина главным источником вдохновения является его девушка Изабелла. Она — математик, сторонница четких форм и правильных фигур. Дин — ее полная противоположность, он — человек искусства. Вместе они составляют гармоничную пару. Но однажды Изабелла умирает. Дин шокирован, подавл�ен и убит этой новостью. Все его творчество превращается в потусторонние чувства, бушующие в нем от боли и тревоги. Но, постепенно, в хаосе мыслей и красок рождается новый, уникальный стиль его картин.
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Информация
Рейтинг
6.6 IMDb
- НДАктёр
Нат
Душку
- ЛГАктриса
Линдсэй
Горансон
- ДБАктёр
Джером
Брукс мл.
- ДДАктёр
Дэниэл
Дуган
- ДЛАктриса
Дэрби
Л. Тоттен
- ХБАктёр
Хуан
Бертон
- СГАктриса
Сторм
Гарнер
- ФХАктёр
Фрэнк
Холлидей
- БФАктёр
Бэрри
Филлипс
- ММСценарист
Моника
Мехта
- МАПродюсер
Мевлут
Аккая
- КХМонтажёр
Кристофер
Холмс
- МРМонтажёр
Майкл
Р. Мазур
- БПОператор
Брайан
Прызпек
- ДДКомпозитор
Джо
Делия