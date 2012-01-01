Потусторонние чувства (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Для художника Дина главным источником вдохновения является его девушка Изабелла. Она — математик, сторонница четких форм и правильных фигур. Дин — ее полная противоположность, он — человек искусства. Вместе они составляют гармоничную пару. Но однажды Изабелла умирает. Дин шокирован, подавл�ен и убит этой новостью. Все его творчество превращается в потусторонние чувства, бушующие в нем от боли и тревоги. Но, постепенно, в хаосе мыслей и красок рождается новый, уникальный стиль его картин.



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