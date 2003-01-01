Поцелуй (фильм, 2003) смотреть онлайн

Редактор книжного издательства получает повышение по службе и обнаруживает в кабинете своего предшественника незаконченную рукопись под названием «Поцелуй». Поняв, что перед ней потенциальный бестселлер, она решает разыскать автора, который изменит ее жизнь и поможет найти свою потерянную любовь.



