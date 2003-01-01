Поцелуй (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, The Kiss
Драма, Мелодрама18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Редактор книжного издательства получает повышение по службе и обнаруживает в кабинете своего предшественника незаконченную рукопись под названием «Поцелуй». Поняв, что перед ней потенциальный бестселлер, она решает разыскать автора, который изменит ее жизнь и поможет найти свою потерянную любовь.
- ГБРежиссёр
Горман
Бечард
- СГАктёр
Стивен
Гоуска
- ПМАктриса
Патриция
МакКормак
- СГАктёр
Стивен
Гилборн
- ИДАктриса
Иллиана
Даглас
- Актриса
Элиза
Душку
- ТСАктёр
Теренс
Стэмп
- ФСАктриса
Франсуаза
Сурель
- ДТАктриса
Джосси
Такер
- Актёр
Билли
Зейн
- УМАктёр
Уильям
Мапотер
- СМСценарист
Стивен
Манци
- ГБСценарист
Горман
Бечард
- ДЭПродюсер
Джей
Э. Джойс
- АЧПродюсер
Артур
Чанг
- РПХудожник
Рендал
П. Эрнест
- ТФХудожница
Трэйси
Фишер
- ЛБМонтажёр
Лори
Болл
- РФКомпозитор
Руй
Фольгера