Поцелуй (фильм, 1988) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фильм «Поцелуй» 1988 года — мистический хоррор режиссера Пена Деншэма об ужасном семейном проклятье.
Сестер Хилари и Фелицию разлучили, когда те были совсем юны. Двадцать пять лет спустя Хилари живет в Олбани вместе с мужем и дочерью-подростком Эми. Спокойствие нарушает телефонный звонок: Фелиция хочет увидеться. Но встреча двух сестер не состоится — Хилари трагически погибает, а спустя несколько месяцев Фелиция поселяется в ее доме. Но что-то в облике и поведении тетушки настораживает Эми. А когда с друзьями и близкими людьми начинают происходить несчастья, сомнений не остается: виновница всего происходящего — Фелиция.
Если вы цените атмосферные хорроры 1980-х и любите кино, которое пугает не скримерами, а умелым нагнетанием напряженности и чувства тревоги, то отлично проведете время, начав смотреть «Поцелуй».
Поцелуй смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Пен
Деншэм
- МКАктриса
Мими
Кузык
- МСАктриса
Мередит
Сэленджер
- ЯРАктёр
Ян
Рубес
- СЛАктриса
Селин
Ломес
- РДАктёр
Ричард
Дюмон
- ДПАктриса
Джоанна
Пакула
- СБАктриса
Сабрина
Будо
- НКАктёр
Николас
Килбертус
- ДДАктёр
Дориан
Джо Кларк
- ШЛАктёр
Шон
Леви
- СВСценарист
Стивен
Волк
- ТРСценарист
Том
Ропелевски
- ВГПродюсер
Венди
Грин
- РБПродюсер
Ричард
Бартон Льюис
- ДУПродюсер
Джон
Уотсон
- Продюсер
Пен
Деншэм
- ЖАХудожник
Жиль
Аирд
- ССХудожница
Сюзанна
Смит
- РФХудожник
Рой
Форж Смит
- СКМонтажёр
Стэн
Коул
- ДПКомпозитор
Дж.
Питер Робинсон