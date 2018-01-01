Поцелуй (фильм, 1988) смотреть онлайн

Фильм «Поцелуй» 1988 года — мистический хоррор режиссера Пена Деншэма об ужасном семейном проклятье.



Сестер Хилари и Фелицию разлучили, когда те были совсем юны. Двадцать пять лет спустя Хилари живет в Олбани вместе с мужем и дочерью-подростком Эми. Спокойствие нарушает телефонный звонок: Фелиция хочет увидеться. Но встреча двух сестер не состоится — Хилари трагически погибает, а спустя несколько месяцев Фелиция поселяется в ее доме. Но что-то в облике и поведении тетушки настораживает Эми. А когда с друзьями и близкими людьми начинают происходить несчастья, сомнений не остается: виновница всего происходящего — Фелиция.



Если вы цените атмосферные хорроры 1980-х и любите кино, которое пугает не скримерами, а умелым нагнетанием напряженности и чувства тревоги, то отлично проведете время, начав смотреть «Поцелуй».



