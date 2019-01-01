Потерянный остров
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Потерянный остров

Потерянный остров (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Потерянный остров
Драма, Триллер86 мин18+

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О фильме

Столичный журналист Игорь Воеводин прибывает на отдаленный дальневосточный остров, чтобы сделать репортаж о рыбацком поселении, в котором нашли своё последнее пристанище 12 человек, окружённых дикой природой в бескрайнем океане. Вскоре выясняется, что журналиста все только и ждут. Оторванный от большой земли, он оказывается во власти местных жителей и притягательной хозяйки острова.

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Страна
Россия
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.2 IMDb