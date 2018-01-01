Wink
Фильмы
Потерянная Роуз
Актёры и съёмочная группа фильма «Потерянная Роуз»

Режиссёры

Коз Гриноп

Коз Гриноп

Coz Greenop
Режиссёр

Актёры

Карина Биррелл

Карина Биррелл

Carina Birrell
АктрисаRose
Дэвид Уэйман

Дэвид Уэйман

David Wayman
АктёрTheo
Камерон Джек

Камерон Джек

Cameron Jack
АктёрOfficer Thwaites
Аня Никсон

Аня Никсон

Anya Nixon
Актриса
Башкер Патель

Башкер Патель

Bhasker Patel
АктёрDoctor Amin
Ли Филлипс

Ли Филлипс

Lee Phillips
Актёр
Теодор Уайтман

Теодор Уайтман

Theodore Wightman
Актёр

Сценаристы

Коз Гриноп

Коз Гриноп

Coz Greenop
Сценарист
Ли Филлипс

Ли Филлипс

Lee Phillips
Сценарист

Продюсеры

Джэми МакКлеод-Росс

Джэми МакКлеод-Росс

Jamie McCleod-Ross
Продюсер
Коз Гриноп

Коз Гриноп

Coz Greenop
Продюсер

Монтажёры

Коз Гриноп

Коз Гриноп

Coz Greenop
Монтажёр

Операторы

Коз Гриноп

Коз Гриноп

Coz Greenop
Оператор