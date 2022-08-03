Потерянная Роуз (фильм, 2015) смотреть онлайн

Молодая женщина Роуз находится в психиатрической клинике. Врач пытается выйти на контакт с пациенткой, которая все время молчит. В клинику Роуз попала после того, как вместе со своим женихом Тео отправилась на уик-энд в удаленный уголок Шотландии, чтобы побыть наедине в безлюдном красивом месте. Но романтические выходные обернулись полным кошмаром.

