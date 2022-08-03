Потерянная Роуз
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Потерянная Роуз

Потерянная Роуз (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Wandering Rose
Ужасы, Триллер69 мин18+

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О фильме

Молодая женщина Роуз находится в психиатрической клинике. Врач пытается выйти на контакт с пациенткой, которая все время молчит. В клинику Роуз попала после того, как вместе со своим женихом Тео отправилась на уик-энд в удаленный уголок Шотландии, чтобы побыть наедине в безлюдном красивом месте. Но романтические выходные обернулись полным кошмаром.

Страна
Великобритания
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
69 мин / 01:09

Рейтинг

2.8 КиноПоиск
3.1 IMDb