Потерянная Роуз (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Wandering Rose
Ужасы, Триллер69 мин18+
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О фильме
Молодая женщина Роуз находится в психиатрической клинике. Врач пытается выйти на контакт с пациенткой, которая все время молчит. В клинику Роуз попала после того, как вместе со своим женихом Тео отправилась на уик-энд в удаленный уголок Шотландии, чтобы побыть наедине в безлюдном красивом месте. Но романтические выходные обернулись полным кошмаром.
СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы, Триллер
КачествоSD
Время69 мин / 01:09
Рейтинг
2.8 КиноПоиск
3.1 IMDb