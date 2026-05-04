Последствия
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Последствия (фильм, 2026) смотреть онлайн

5.82026, Outcome
Триллер, Комедия83 мин18+

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О фильме

Актёр Риф Хоук уже пять лет не употребляет алкоголь. Риф берёт перерыв в актёрской карьере, чтобы построить свой новый дом, и гордится своими успехами в жизни. Однако когда ему звонит его адвокат по кризисным ситуациям Айра Слиц и сообщает, что кто-то шантажирует его видео с сомнительным содержанием, жизнь актёра переворачивается с ног на голову. Тогда Риф решает загладить свою вину перед теми, кого он обидел в прошлом, чтобы вычислить шантажиста.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив, Триллер
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последствия»