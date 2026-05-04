Актёр Риф Хоук уже пять лет не употребляет алкоголь. Риф берёт перерыв в актёрской карьере, чтобы построить свой новый дом, и гордится своими успехами в жизни. Однако когда ему звонит его адвокат по кризисным ситуациям Айра Слиц и сообщает, что кто-то шантажирует его видео с сомнительным содержанием, жизнь актёра переворачивается с ног на голову. Тогда Риф решает загладить свою вину перед теми, кого он обидел в прошлом, чтобы вычислить шантажиста.

