Последствия (фильм, 2026) смотреть онлайн
5.82026, Outcome
Триллер, Комедия83 мин18+
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О фильме
Актёр Риф Хоук уже пять лет не употребляет алкоголь. Риф берёт перерыв в актёрской карьере, чтобы построить свой новый дом, и гордится своими успехами в жизни. Однако когда ему звонит его адвокат по кризисным ситуациям Айра Слиц и сообщает, что кто-то шантажирует его видео с сомнительным содержанием, жизнь актёра переворачивается с ног на голову. Тогда Риф решает загладить свою вину перед теми, кого он обидел в прошлом, чтобы вычислить шантажиста.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.5 IMDb
- Режиссёр
Джона
Хилл
- Актёр
Киану
Ривз
- Актриса
Кэмерон
Диас
- Актёр
Джона
Хилл
- Актёр
Мэтт
Бомер
- Актёр
Дэвид
Спейд
- КГАктриса
Кайя
Гербер
- Актриса
Шола
Адевузи
- АВАктриса
Айви
Волк
- ЛКАктриса
Лаверн
Кокс
- СЛАктриса
Сьюзэн
Луччи
- ККАктёр
Кэри
Кристофер
- УУАктриса
Уэлкер
Уайт
- КДАктёр
Кристофер
Дуглас Рид
- ПБАктёр
Пол
Бартоломью
- ИШАктёр
Ивэн
Шафран
- РВАктёр
Рой
Вуд мл.
- АОАктриса
Ацуко
Окацука
- ЖЛАктёр
Жан-Батист
Ловенски
- СЮАктриса
Стефани
Юнгер
- РБАктриса
Роуз
Бьянко
- ЭЛАктёр
Эрик
Люнсет
- АБАктриса
Анджела
Баллок
- КЙАктёр
Куэто
Йеска
- ДВАктриса
Дженнифер
Вудс
- КААктёр
Карлос
Ареллано
- ЭШАктриса
Элизабет
Шмидт
- ПРАктёр
Пабло
Рамос
- ШРАктриса
Шон
Ружерон
- ХМАктёр
Хуан
Магана
- Сценарист
Джона
Хилл
- Продюсер
Джона
Хилл
- АМПродюсер
Адам
Меримс
- ДХХудожница
Джордан
Хендерсон
- ННХудожница
Наташа
Ньюман Томас
- БДОператор
Бенуа
Деби