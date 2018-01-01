Wink
Фильмы
Последствия
Актёры и съёмочная группа фильма «Последствия»

Актёры и съёмочная группа фильма «Последствия»

Режиссёры

Энтони Хикокс

Энтони Хикокс

Anthony Hickox
Режиссёр

Актёры

Арманд Ассанте

Арманд Ассанте

Armand Assante
АктёрSam Tyler / Max Tyler / Sam Burns
Лола Глаудини

Лола Глаудини

Lola Glaudini
АктрисаEva Cruz
Рик Шродер

Рик Шродер

Rick Schroder
АктёрJohn Wolfe (в титрах: Rick Schroder)
Дэнни Кеог

Дэнни Кеог

Danny Keogh
АктёрPope
Надя Кретщмер

Надя Кретщмер

Nadia Kretschmer
АктрисаKye Tyler
Виктория Маритц

Виктория Маритц

Victoria Maritz
АктрисаWendy Hall
Андре Рутман

Андре Рутман

Andre Roothman
АктёрCrawley
Мариус Вейерс

Мариус Вейерс

Marius Weyers
АктёрDr. Alexander Kopp
Брэндан Полекатт

Брэндан Полекатт

Brendan Pollecutt
АктёрMaury Newman
Натали Бекер

Натали Бекер

Natalie Becker
АктрисаSusan
Бретт Уайтхед

Бретт Уайтхед

Brett Whitehead
АктёрGarrote Man
Дэвид Мюллер

Дэвид Мюллер

David Muller
АктёрDave Modano
Глен Аптон

Глен Аптон

Glen Upton
АктёрSecretary William Jasper
Дин Слэйтер

Дин Слэйтер

Dean Slater
АктёрSam's Man
Кокей Фалкоу

Кокей Фалкоу

Cokey Falkow
АктёрSam's Man
Лэнгли Кирквуд

Лэнгли Кирквуд

Langley Kirkwood
АктёрPope Agent
Клайд Бернинг

Клайд Бернинг

Clyde Berning
АктёрForensic Assistant
Уэйн Тонли

Уэйн Тонли

Wayne Thornley
АктёрJeff
Уильям Штерн

Уильям Штерн

Willem Stern
АктёрCop
Деон Лотз

Деон Лотз

Deon Lotz
АктёрCop
Джереми Филлипс

Джереми Филлипс

Jeremy Phillips
АктёрPope Team
Софи Киршнер

Софи Киршнер

Sophie Kirschner
АктрисаPope Team
Марко Ассанте

Марко Ассанте

Marco Assante
АктёрKye's Friend
Пьер Мальэрб

Пьер Мальэрб

Pierre Malherbe
АктёрDark Car Man
Фэрин Леонард

Фэрин Леонард

Faryn Leonard
АктрисаBunny Girl
Грант МакДональд

Грант МакДональд

Grant McDonald
АктёрGunny
Терри Редман

Терри Редман

Terry Redman
АктёрJoe Doe
Шаннин Фури

Шаннин Фури

Shannyn Fourie
АктрисаCrawley's Wife
Рори Эткинсон

Рори Эткинсон

Rory Atkinson
АктёрCIA Agent
Леандер Лэси

Леандер Лэси

Leander Lacey
АктёрCIA Agent
Невилл Стридом

Невилл Стридом

Neville Strydom
АктёрCIA Agent
Ричард Томпсон

Ричард Томпсон

Richard Thompson
АктёрCIA Agent
Пол Питерс

Пол Питерс

Paul Pieterse
АктёрCIA Agent
Луис Гоус

Луис Гоус

Louis Gouws
АктёрCIA Agent

Сценаристы

Хоук Остби

Хоук Остби

Hawk Ostby
Сценарист
Марк Фергус

Марк Фергус

Mark Fergus
Сценарист

Продюсеры

Брэд Кревой

Брэд Кревой

Brad Krevoy
Продюсер
Дэвид Ланкастер

Дэвид Ланкастер

David Lancaster
Продюсер

Монтажёры

Бретт Хедлунд

Бретт Хедлунд

Brett Hedlund
Монтажёр

Композиторы

Энтони Маринелли

Энтони Маринелли

Anthony Marinelli
Композитор