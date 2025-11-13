Последствия (фильм, 2003) смотреть онлайн

Последствия
Последствия

2003, Consequence
Боевик, Триллер16+

Майку Тайлеру не хватает нескольких миллионов, но у него есть план: инсценировать свою смерть и получить страховку. Сделав пластическую операцию, Майк занимает место своего брата. Все идёт как по маслу до тех пор, пока он не обнаруживает, что респектабельная жизнь его брата — совсем не такова, какой казалась на первый взгляд.

Германия, Швейцария, ЮАР
Боевик, Триллер

6.2 КиноПоиск
4.8 IMDb

