Последствия (фильм, 2003) смотреть онлайн

Майку Тайлеру не хватает нескольких миллионов, но у него есть план: инсценировать свою смерть и получить страховку. Сделав пластическую операцию, Майк занимает место своего брата. Все идёт как по маслу до тех пор, пока он не обнаруживает, что респектабельная жизнь его брата — совсем не такова, какой казалась на первый взгляд.

