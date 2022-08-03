Последняя подружка невесты (фильм, 2019) смотреть онлайн

Последняя подружка невесты
8.12019, The Last Bridesmaid
Мелодрама83 мин12+

О фильме

Уже девять раз Бекке приходилось становится подружкой невесты. Сама она одинока и у нее совсем нет времени на отношения, ведь скоро ей придется унаследовать успешный страховой бизнес своих родителей, хотя ее душа лежит к изготовлению украшений. Но она верит в то, что ее время пока не пришло и совсем скоро она найдет свою любовь.

Страна
США
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.7 IMDb