Последняя капля
Wink
Фильмы
Последняя капля

Последняя капля (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Straw
Триллер, Драма18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Джаная—мать-одиночка, которая погрязла впроблемах. Мать идочь могут выселить изжилья занеуплату. Вшколе требуют оплатить питание девочки. Начальник наработе постоянно недоволен изадерживает зарплату. Джаная надеется, чтоначальник заплатит заработу, однако вскоре тотеё увольняет безвыходного пособия. Втот жедень женщину выселяют изквартиры, аслужба позащите детей забирает дочь после жалоб учителей.

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последняя капля»