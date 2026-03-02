Последняя капля (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Straw
Триллер, Драма18+
Джаная—мать-одиночка, которая погрязла впроблемах. Мать идочь могут выселить изжилья занеуплату. Вшколе требуют оплатить питание девочки. Начальник наработе постоянно недоволен изадерживает зарплату. Джаная надеется, чтоначальник заплатит заработу, однако вскоре тотеё увольняет безвыходного пособия. Втот жедень женщину выселяют изквартиры, аслужба позащите детей забирает дочь после жалоб учителей.
6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Тайлер
Перри
- Актриса
Тараджи
П. Хенсон
- ШШАктриса
Шерри
Шеперд
- ТТАктриса
Тейяна
Тейлор
- САктёр
Синбад
- РДАктёр
Рокмонд
Данбар
- ММАктёр
Майк
Мэрилл
- ГТАктёр
Глинн
Тёрмен
- ДТАктриса
Дива
Тайлер
- ФХАктёр
Фракасуэлл
Хайман
- ДФАктёр
Дерек
Филлипс
- ТДАктёр
Тилки
Джонс
- КНАктриса
Катрина
Нельсон
- ЭЕАктёр
Энтони
Е. Уильямс
- ДДАктёр
Джастин
Джеймс Бойкин
- ЗЗАктёр
Зак
Зедалис
- БВАктёр
Брэд
Ворх II
- ТДАктриса
Тония
Джексон
- АМАктриса
Айзия
Мурер
- НДАктриса
Никкита
Джонсон
- ДЛАктёр
Джавен
Льюис
- ДААктёр
Джереми
Андерсон
- МПАктёр
Марша
Перри
- Сценарист
Тайлер
Перри
- Продюсер
Тайлер
Перри