Последняя искра жизни (фильм, 2011) смотреть онлайн

Безработный пиарщик Роберто пытается устроиться на работу, но его кандидатуру отвергают все агентства. Никого не интересует тот факт, что именно он придумал слоган Кока-колы «Она настоящая». Ситуация резко меняется, когда Роберто попадает в аварию и висит на волоске между жизнью и смертью. Роберто подключает свой опыт в области пиара и превращает аварию в медиа-событие.

