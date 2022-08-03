Последняя искра жизни (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, La chispa de la vida
Драма94 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Безработный пиарщик Роберто пытается устроиться на работу, но его кандидатуру отвергают все агентства. Никого не интересует тот факт, что именно он придумал слоган Кока-колы «Она настоящая». Ситуация резко меняется, когда Роберто попадает в аварию и висит на волоске между жизнью и смертью. Роберто подключает свой опыт в области пиара и превращает аварию в медиа-событие.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Алекс
де ла Иглесиа
- Актёр
Хосе
Мота
- Актриса
Сальма
Хайек
- Актриса
Бланка
Портильо
- ХЛАктёр
Хуан
Луис Гальярдо
- ФТАктёр
Фернандо
Техеро
- МТАктёр
Мануэль
Тальяфе
- АГАктёр
Антонио
Гарридо
- КБАктриса
Каролина
Банг
- ЭКАктёр
Эдуардо
Касанова
- Актриса
Нереа
Камачо
- РФСценарист
Рэнди
Фельдман
- Сценарист
Алекс
де ла Иглесиа
- ЮБПродюсер
Юсаф
Бохари
- РФПродюсер
Рэнди
Фельдман
- ВФПродюсер
Веране
Фредиани
- АВПродюсер
Андрес
Висенте Гомес
- КРХудожница
Кристина
Родригес
- ПБМонтажёр
Пабло
Бланко
- КдОператор
Кико
де ла Рика
- ХВКомпозитор
Хоан
Валент