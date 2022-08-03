Последняя искра жизни (фильм, 2011) смотреть онлайн

Последняя искра жизни
2011, La chispa de la vida
Драма94 мин18+

Безработный пиарщик Роберто пытается устроиться на работу, но его кандидатуру отвергают все агентства. Никого не интересует тот факт, что именно он придумал слоган Кока-колы «Она настоящая». Ситуация резко меняется, когда Роберто попадает в аварию и висит на волоске между жизнью и смертью. Роберто подключает свой опыт в области пиара и превращает аварию в медиа-событие.

Страна
Испания, Франция, США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb

