Последний выстрел (фильм, 2021) смотреть онлайн

6.92021, Last Shoot Out
Исторический82 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Джоселин бежит от мужа, который вместе со своими родственниками убил ее отца. В дороге ее сбрасывает лошадь, и девушка остается без еды и воды. Тут ее находят бандит Билли Тайсон и ветеран Рэд. Они решают помочь Джоселин и отправляются на расположенную неподалеку станцию, где начинают готовиться к неизбежному противостоянию.

Страна
США
Жанр
Исторический
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

3.7 IMDb