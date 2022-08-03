Последний выстрел (фильм, 2021) смотреть онлайн

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Джоселин бежит от мужа, который вместе со своими родственниками убил ее отца. В дороге ее сбрасывает лошадь, и девушка остается без еды и воды. Тут ее находят бандит Билли Тайсон и ветеран Рэд. Они решают помочь Джоселин и отправляются на расположенную неподалеку станцию, где начинают готовиться к неизбежному противостоянию.

