Последний выстрел (фильм, 2021) смотреть онлайн
6.92021, Last Shoot Out
Исторический82 мин12+
О фильме
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Джоселин бежит от мужа, который вместе со своими родственниками убил ее отца. В дороге ее сбрасывает лошадь, и девушка остается без еды и воды. Тут ее находят бандит Билли Тайсон и ветеран Рэд. Они решают помочь Джоселин и отправляются на расположенную неподалеку станцию, где начинают готовиться к неизбежному противостоянию.
СтранаСША
ЖанрИсторический
КачествоFull HD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
3.7 IMDb