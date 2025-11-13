Последний танец
Wink
Фильмы
Последний танец

Последний танец (фильм, 1996) смотреть онлайн

1996, Last Dance
Триллер, Драма18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Между молодым адвокатом и его первой подзащитной, приговоренной к смертной казни, возникает и крепнет дружба. Но срок приведения приговора в исполнение — все ближе и ближе.

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последний танец»