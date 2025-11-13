Последний рубеж
Wink
Фильмы
Последний рубеж

Последний рубеж (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, The Last Patrol
Фантастика, Боевик16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Колоссальное по силе землетрясение низвергло пылающий ад на штат Калифорния. За считанные секунды гигантская волна накрыла материк, образовав новый океан, волны которого омывают призрачный остров. Могучая цивилизация стала лишь вехой истории, оставив после себя гигантскую свалку ядовитых отходов и супермощного оружия.

Страшные эпидемии рассеялись по опустевшей земле в поисках выживших. Три кочевника - защитники старого мира и спасители нового, верные служители армии на земле, в воздухе и под водой - объединили свои силы для одной миссии - возродить жизнь на оскверненных землях.

Страна
Израиль, США
Жанр
Фантастика, Боевик, Драма, Триллер

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
3.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последний рубеж»