Последний рубеж (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, The Last Patrol
Фантастика, Боевик16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Колоссальное по силе землетрясение низвергло пылающий ад на штат Калифорния. За считанные секунды гигантская волна накрыла материк, образовав новый океан, волны которого омывают призрачный остров. Могучая цивилизация стала лишь вехой истории, оставив после себя гигантскую свалку ядовитых отходов и супермощного оружия.
Страшные эпидемии рассеялись по опустевшей земле в поисках выживших. Три кочевника - защитники старого мира и спасители нового, верные служители армии на земле, в воздухе и под водой - объединили свои силы для одной миссии - возродить жизнь на оскверненных землях.
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
3.7 IMDb
- ШЛРежиссёр
Шелдон
Леттич
- Актёр
Дольф
Лундгрен
- ШААктриса
Шерри
Александр
- ДМАктёр
Джо
Майкл Бурк
- РКАктриса
Ребекка
Кросс
- БСАктриса
Брук
Сьюзэн Паркер
- ЮМАктёр
Юлиано
Мер
- ЧЭАктёр
Чанан
Элиас
- ЗРАктёр
Зеев
Ревах
- АЛАктриса
Анжелика
Леттич
- ТБАктёр
Терри
Биг Чарльз
- ХРАктёр
Ховард
Рипп
- ДШАктриса
Джилья
Штерн
- ИГАктёр
Ишай
Голан
- ДЭАктёр
Джек
Эдалист
- НРАктёр
Нати
Равиц
- ЙДАктёр
Йоав
Декельбаум
- ДЛАктриса
Джессика
Леттич
- СБСценарист
Стивен
Брэкли
- ПКСценарист
Памела
К. Лонг
- ЯКПродюсер
Якоб
Коцки
- СБПродюсер
Стивен
Брэкли
- ДГОператор
Давид
Гурфинкель
- ДМКомпозитор
Дэвид
Майкл Фрэнк