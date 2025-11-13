Последний рубеж (фильм, 2000) смотреть онлайн

Колоссальное по силе землетрясение низвергло пылающий ад на штат Калифорния. За считанные секунды гигантская волна накрыла материк, образовав новый океан, волны которого омывают призрачный остров. Могучая цивилизация стала лишь вехой истории, оставив после себя гигантскую свалку ядовитых отходов и супермощного оружия.



Страшные эпидемии рассеялись по опустевшей земле в поисках выживших. Три кочевника - защитники старого мира и спасители нового, верные служители армии на земле, в воздухе и под водой - объединили свои силы для одной миссии - возродить жизнь на оскверненных землях.

