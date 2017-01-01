Последний портрет HD (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Правдивая история о закате жизни великого художника Альберто Джакометти. Он берется за портрет своего молодого друга-писателя, и польщенный юноша не сразу понимает, на какое испытание подписывается.



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