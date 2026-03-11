Последний день будущего (фильм, 2008) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
В секретном военном гарнизоне эпидемия! Неизвестный вирус превращает солдат спецназа в кровожадных зомби. Противоядие мутации есть, но оно несовершенно. Молодому ученому, проходящему службу в зараженном гарнизоне, удается вырваться из окружения зомби и, забрав вакцину противоядия, сбежать в другой город, чтобы там, в лабораторных условиях, его усовершенствовать…
4.0 КиноПоиск
3.7 IMDb
- ККРежиссёр
Крис
Конли
- ЭПАктёр
Эрик
Питер-Кайзер
- ТКАктёр
Тим
Колсери
- СРАктриса
Сандра
Рамирес
- НГАктёр
Ноэль
Гульеми
- ГДАктёр
Гильермо
Диас
- ДДАктёр
Джеймс
Дювал
- НБАктёр
Нэйтан
Бекстон
- БМАктёр
Билли
Моррисон
- ПСАктёр
Питер
Стиклс
- БТАктёр
Бен
Толпин
- ДЭАктриса
Дженни
Эппер
- ДБАктёр
Джонатан
Брек
- ККАктриса
Кэти
Кацорла
- ДГАктёр
Дэвид
Гро
- ДДАктёр
Дэнни
Дауни
- ЭКАктёр
Эстебан
Куето
- МПАктёр
Марк
Престон Миллер
- ПДАктёр
Пол
Дарнелл
- РКАктёр
Ричард
Кинг
- ДШАктёр
Дерон
Шредер
- ВЛАктёр
Виктор
Лопез
- БЛАктёр
Билл
Лиман
- ТКАктёр
Том
Кадман
- ДЛАктёр
Джошуа
Лу Фридман
- МСАктёр
Майкл
Самлук
- ОДАктёр
Оливер
Диар
- БРАктриса
Бруна
Рубио
- КБАктриса
Кристал
Бадия
- ДААктёр
Дон
Абернати
- МААктриса
Мари
Антониетта
- ГБАктёр
Грег
Браун
- ЭФАктёр
Эрик
Флорез
- ЛДАктёр
Лу
Джонсон
- ДСАктёр
Джеффри
Скотт Джонс
- ДЛАктёр
Джексон
Ли
- ХДАктриса
Холли
Данлэп
- КШАктриса
Кэрол
Шук
- БПСценарист
Брайан
Патрик О’Тул
- БППродюсер
Брайан
Патрик О’Тул
- ЭППродюсер
Эрик
Питер-Кайзер
- ДКПродюсер
Дэмиэн
Колье
- МРОператор
Метью
Руденберг
- АХКомпозитор
Алан
Ховарт