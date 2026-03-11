Последний день будущего (фильм, 2008) смотреть онлайн

В секретном военном гарнизоне эпидемия! Неизвестный вирус превращает солдат спецназа в кровожадных зомби. Противоядие мутации есть, но оно несовершенно. Молодому ученому, проходящему службу в зараженном гарнизоне, удается вырваться из окружения зомби и, забрав вакцину противоядия, сбежать в другой город, чтобы там, в лабораторных условиях, его усовершенствовать…

