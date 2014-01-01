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Последние рыцари

Последние рыцари (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Last Knights
Драмы, Боевики109 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Средневековье, междоусобные распри раздирают королевство на мелкие анклавы, их правители наращивают собственные военные силы. Лишь Король Барток — видит силу и будущее в единстве. При поддержке своих преданных и закаленных в сражениях рыцарей, он способен объединить земли.

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Информация

Страна
Чехия, Южная Корея
Качество
SD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последние рыцари»

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