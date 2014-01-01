Последние рыцари (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Last Knights
Драмы, Боевики109 мин18+
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Сюжет
Средневековье, междоусобные распри раздирают королевство на мелкие анклавы, их правители наращивают собственные военные силы. Лишь Король Барток — видит силу и будущее в единстве. При поддержке своих преданных и закаленных в сражениях рыцарей, он способен объединить земли.
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Информация
СтранаЧехия, Южная Корея
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Драмы
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ККРежиссёр
Кадзуаки
Кирия
- Актёр
Клайв
Оуэн
- Актёр
Морган
Фриман
- Актёр
Клифф
Кёртис
- Актёр
Аксель
Хенни
- ЦИАктёр
Цуёси
Ихара
- ШААктриса
Шохре
Агдашлу
- Актёр
Пейман
Моаади
- АСАктёр
Ан
Сон-ги
- ПЩАктриса
Пак
Щи-ён
- НСАктёр
Ной
Сильвер
- МКАктёр дубляжа
Михаил
Кришталь
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- ЮКАктёр дубляжа
Юрий
Кудрявец
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- МСМонтажёр
Марк
Сэнгер
- АРОператор
Антонио
Риестра
- СРКомпозитор
Сатнам
Рамготра
- МТКомпозитор
Мартин
Тилльман