Последние рыцари (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Средневековье, междоусобные распри раздирают королевство на мелкие анклавы, их правители наращивают собственные военные силы. Лишь Король Барток — видит силу и будущее в единстве. При поддержке своих преданных и закаленных в сражениях рыцарей, он способен объединить земли.





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