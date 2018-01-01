Wink
Последние рыцари HD
Актёры и съёмочная группа фильма «Последние рыцари HD»

Актёры и съёмочная группа фильма «Последние рыцари HD»

Режиссёры

Кадзуаки Кирия

Kazuaki Kiriya
Режиссёр

Актёры

Клайв Оуэн

Clive Owen
АктёрRaiden
Морган Фриман

Morgan Freeman
АктёрBartok
Клифф Кёртис

Cliff Curtis
АктёрLt. Cortez
Аксель Хенни

Aksel Hennie
АктёрGeza Mott
Цуёси Ихара

Tsuyoshi Ihara
АктёрIto
Шохре Агдашлу

Shohreh Aghdashloo
АктрисаMaria
Пейман Моаади

Payman Maadi
АктёрEmperor
Ан Сон-ги

An Seong-gi
АктёрAuguste
Пак Щи-ён

Park Shi-yeon
АктрисаHannah
Ной Сильвер

Noah Silver
АктёрGabriel

Актёры дубляжа

Михаил Кришталь

Актёр дубляжа
Олег Лепенец

Актёр дубляжа
Михаил Тишин

Актёр дубляжа
Юрий Кудрявец

Актёр дубляжа
Борис Георгиевский

Актёр дубляжа

Монтажёры

Марк Сэнгер

Mark Sanger
Монтажёр

Операторы

Антонио Риестра

Antonio Riestra
Оператор

Композиторы

Сатнам Рамготра

Satnam Ramgotra
Композитор
Мартин Тилльман

Martin Tillman
Композитор