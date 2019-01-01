Последние каменотесы мира. Западное Папуа (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Территория Уна простирается над высокими плато Западного Папуа. Племя Уны - последние каменотесы на Земле. От выбора камня, который находится только вдоль реки Хейме, до полированной каменной отделки - это долгая и кропотливая работа. Камнерезы Уны - наследники тщательной техники, древнего но�у-хау, восходящего к заре человечества. Из этих камней они делают топоры и тесла, которые они будут обменивать на товары с другими племенами на Восточной и западной сторонах территории Уна.



Последние каменотесы мира смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.