После урагана (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, A Rising Tide
Драма, Мелодрама94 мин18+
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О фильме
В октябре 2012 года ураган Сэнди нанес большой ущерб штату Нью-Джерси. Семья Сэма, владеющая рестораном, пытается выжить после стихии. Сэм — талантливый повар, а его отец — отличный менеджер. Благодаря помощи друзей Сэма и его любимой девушке, ему удается открыть собственный ресторан и убедиться в том, что любовь творит чудеса.
Рейтинг
5.6 IMDb
- БХРежиссёр
Бен
Хикернелл
- ХПАктёр
Хантер
Пэрриш
- ЭХАктриса
Эшли
Хиншоу
- ТДАктёр
Тим
Дейли
- ДТАктёр
Джонатан
Того
- НВАктриса
Нана
Визитор
- ВСАктёр
Виктор
Слезак
- КЧАктёр
Куинси
Чад Френсис
- ХКАктёр
Хэл
Коэн
- БХСценарист
Бен
Хикернелл
- ДФПродюсер
Дэрил
Фримарк
- БХПродюсер
Бен
Хикернелл
- ЛКХудожница
Лаура
Кристианн Смит
- ЭЦХудожница
Энджелин
Циглер
- ЛФОператор
Ли
Фелан