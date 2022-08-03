После урагана (фильм, 2015) смотреть онлайн

В октябре 2012 года ураган Сэнди нанес большой ущерб штату Нью-Джерси. Семья Сэма, владеющая рестораном, пытается выжить после стихии. Сэм — талантливый повар, а его отец — отличный менеджер. Благодаря помощи друзей Сэма и его любимой девушке, ему удается открыть собственный ресторан и убедиться в том, что любовь творит чудеса.

