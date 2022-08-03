После урагана
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После урагана

После урагана (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, A Rising Tide
Драма, Мелодрама94 мин18+

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О фильме

В октябре 2012 года ураган Сэнди нанес большой ущерб штату Нью-Джерси. Семья Сэма, владеющая рестораном, пытается выжить после стихии. Сэм — талантливый повар, а его отец — отличный менеджер. Благодаря помощи друзей Сэма и его любимой девушке, ему удается открыть собственный ресторан и убедиться в том, что любовь творит чудеса.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.6 IMDb