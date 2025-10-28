Фильм Попутчики

Стартаперу приходится притворяться бандитом из лихих 90-х. «Попутчики» (фильм 2025) — комедийное роуд-муви с Филиппом Ершовым, Виталием Хаевым и Сашей Бортич.



Кирилл — молодой программист, который наконец-то нашел крупного инвестора на свой стартап: осталось только подписать с ним контракт. Однако при встрече бизнесмен Олег Потапов принимает Кирилла за своего товарища по кличке Сизый, с которым они вместе бежали от бандитов в 90-х. После недавней аварии у Потапова случилась нетипичная форма амнезии: он уверен, что снова живет в лихие времена, когда у него хотели отжать бизнес. Катя, помощница Потапова, убеждает Кирилла подыграть и изображать Сизого, чтобы придать их «квесту» еще большую правдоподобность. Так, юный стартапер словно переносится в прошлое: пока он вместе с Потаповым бежит от ментов и братвы, ему приходится экстренно учиться жить по понятиям.



Не пропустите новинку в кино! Покупайте билеты на Wink через сервис «Афиша», чтобы на большом экране смотреть «Попутчики»: фильм выходит в кинотеатрах 6 ноября.

