Wink
Фильмы
Помпеи: Город грехов
Актёры и съёмочная группа фильма «Помпеи: Город грехов»

Актёры и съёмочная группа фильма «Помпеи: Город грехов»

Режиссёры

Паппи Корсикато

Паппи Корсикато

Pappi Corsicato
Режиссёр

Актёры

Изабелла Росселлини

Изабелла Росселлини

Isabella Rossellini
Актриса
Эндрю Уоллас-Хадрилл

Эндрю Уоллас-Хадрилл

Andrew Wallace-Hadrill
Актёр
Кэтрин Эдвардс

Кэтрин Эдвардс

Catherine Edwards
Актриса
Массимо Осанна

Массимо Осанна

Massimo Osanna
Актёр
Лоренцо Ланселлотти

Лоренцо Ланселлотти

Lorenzo Lancellotti
Актёр
Симона Боррелли

Симона Боррелли

Simone Borrelli
Актёр
Себастиано Пигацци

Себастиано Пигацци

Sebastiano Pigazzi
Актёр

Сценаристы

Паппи Корсикато

Паппи Корсикато

Pappi Corsicato
Сценарист
Якопо Магри

Якопо Магри

Jacopo Magri
Сценарист

Продюсеры

Мануэла Калабро

Мануэла Калабро

Manuela Calabrò
Продюсер
Паппи Корсикато

Паппи Корсикато

Pappi Corsicato
Продюсер
Огньен Диздаревич

Огньен Диздаревич

Ognjen Dizdarevic
Продюсер

Монтажёры

Натали Кристиани

Натали Кристиани

Natalie Cristiani
Монтажёр

Операторы

Луиджи Мартинуччи

Луиджи Мартинуччи

Luigi Martinucci
Оператор

Композиторы

Ремо Анцовино

Ремо Анцовино

Remo Anzovino
Композитор