Фильм Помпеи: Город грехов
2021, Pompei - Eros e mito
Документальный, Драма18+
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О фильме
Рассказ об одном из самых известных и загадочных археологических мест в мире.
СтранаИталия
ЖанрИсторический, Драма, Документальный
КачествоFull HD
Рейтинг
4.9 IMDb
- ПКРежиссёр
Паппи
Корсикато
- Актриса
Изабелла
Росселлини
- ЭУАктёр
Эндрю
Уоллас-Хадрилл
- КЭАктриса
Кэтрин
Эдвардс
- МОАктёр
Массимо
Осанна
- ЛЛАктёр
Лоренцо
Ланселлотти
- СБАктёр
Симона
Боррелли
- СПАктёр
Себастиано
Пигацци
- ПКСценарист
Паппи
Корсикато
- ЯМСценарист
Якопо
Магри
- МКПродюсер
Мануэла
Калабро
- ПКПродюсер
Паппи
Корсикато
- ОДПродюсер
Огньен
Диздаревич
- НКМонтажёр
Натали
Кристиани
- ЛМОператор
Луиджи
Мартинуччи
- РАКомпозитор
Ремо
Анцовино