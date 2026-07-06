Помпеи: Город грехов
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Помпеи: Город грехов

Фильм Помпеи: Город грехов

2021, Pompei - Eros e mito
Документальный, Драма18+
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О фильме

Рассказ об одном из самых известных и загадочных археологических мест в мире.

Страна
Италия
Жанр
Исторический, Драма, Документальный
Качество
Full HD

Рейтинг

4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Помпеи: Город грехов»