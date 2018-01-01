Wink
Помогите вспомнить
Актёры и съёмочная группа фильма «Помогите вспомнить»

Режиссёры

Matthew Hish
Режиссёр

Актёры

Майкл Грациадей

Michael Graziadei
АктёрChas Knopfler
Скотт Роза

Scott Rosa
Актёр
Адам Рид

Adam Reed
Актёр
Отем Федеричи

Autumn Federici
АктрисаJenny
Matthew Hish
Актёр
Дэвид Бэрри Грэй

David Barry Gray
АктёрReuben Adler
Шанелль Уоркмэн

Shanelle Gray
АктрисаLayla (в титрах: Shanelle Workman)
Шэйн Линч

Shane Lynch
Актриса
Джеррел Ли

Lee Wesley
АктёрFilipino James (в титрах: Jerrell Lee)

Сценаристы

Скотт Роза

Scott Rosa
Сценарист

Продюсеры

Отем Федеричи

Autumn Federici
Продюсер
Мэттью Хиш

Matthew Hish
Продюсер
Скотт Роза

Scott Rosa
Продюсер

Операторы

Уэсли Кардино

Wesley Cardino
Оператор