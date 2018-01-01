Wink
Фильмы
Помнишь меня?
Актёры и съёмочная группа фильма «Помнишь меня?»

Режиссёры

Роландо Равелло

Rolando Ravello
Режиссёр

Актёры

Амбра Анджолини

Ambra Angiolini
АктрисаBea (Beatrice)
Эдоардо Лео

Edoardo Leo
АктёрRobertoMarino
Паоло Калабрези

Paolo Calabresi
АктёрFrancesco
Сьюзи Лауде

Susy Laude
АктрисаValeria
Пиа Энглберс

Pia Engleberth
АктрисаDott.ssa Grimaldi
Эннио Фантастикини

Ennio Fantastichini
АктёрAmedeo
Лоренцо Джоиелли

Lorenzo Gioielli
Актёр
Анжелика Каваллари

Angelique Cavallari
АктрисаLa segretaria svizzera
Карола Клаварино

Carola Clavarino
АктрисаDonna diafana

Сценаристы

Эдоардо Мария Фальконе

Edoardo Maria Falcone
Сценарист
Паоло Дженовезе

Paolo Genovese
Сценарист
Эдоардо Лео

Edoardo Leo
Сценарист