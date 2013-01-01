Полной грудью (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Breathe In
Драмы, Мелодрамы93 мин18+
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Сюжет
Когда иностранная студентка по обмену прибывает в маленький городок на севере штата Нью-Йорк, она навсегда меняет взаимоотношения в принявшей ее семье, а также жизни членов этой семьи.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ДДРежиссёр
Дрейк
Доримус
- Актёр
Гай
Пирс
- Актриса
Фелисити
Джонс
- Актриса
Эми
Райан
- Актриса
Маккензи
Дэвис
- МДАктёр
Мэттью
Даддарио
- Актёр
Бен
Шенкман
- АУАктриса
Александра
Уэнтуорт
- НПАктёр
Натаниель
Пирт
- ЮБАктёр
Юго
Бекер
- ШГАктриса
Шеннон
Гарлэнд
- ДДСценарист
Дрейк
Доримус
- БЙСценарист
Бен
Йорк Джонс
- СРПродюсер
Стивен
Рейлс
- ДШПродюсер
Джонатан
Шварц
- АСПродюсер
Андреа
Сперлинг
- ЭПХудожница
Эмма
Поттер
- ДАМонтажёр
Джонатан
Альбертс
- ДОКомпозитор
Дастин
О’Хэллоран