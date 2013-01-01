Полной грудью (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Когда иностранная студентка по обмену прибывает в маленький городок на севере штата Нью-Йорк, она навсегда меняет взаимоотношения в принявшей ее семье, а также жизни членов этой семьи.



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