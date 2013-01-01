Полной грудью
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Полной грудью

Полной грудью (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Breathe In
Драмы, Мелодрамы93 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Когда иностранная студентка по обмену прибывает в маленький городок на севере штата Нью-Йорк, она навсегда меняет взаимоотношения в принявшей ее семье, а также жизни членов этой семьи.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Полной грудью»

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