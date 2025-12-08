1917 год. Ребека (Валентина Херсаже) вместе с сыном Йозефом бежит из охваченной войной Польши, спасаясь от голода и еврейских погромов. В Бразилии, в Рио-де-Жанейро, их должен встретить муж Ребеки, уехавший туда раньше в поисках заработка. Но мечтам о жизни с чистого листа не суждено сбыться: по прибытии Ребека узнает, что ее муж умер. Оставшись одной в чужой стране, без работы и поддержки, она становится жертвой большой сети торговли людьми и принудительной проституции, возглавляемой евреем по имени Цви. Он похищает ее сына, и теперь ради его спасения Ребека готова пойти против своих убеждений, чтобы бороться за свободу — свою и других еврейских женщин, оказавшихся в плену у жестокого сутенера.

