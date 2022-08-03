Восьмилетний чернокожий Девин становится свидетелем преступления наркомафии. Он соглашается рассказать обо всем полиции, если ему разрешат подежурить в патрульной машине и дадут настоящие полицейские атрибуты — значок и наручники. Напарником Девина становится опытный полицейский МакКена, не имеющий большого опыта общения с детьми и поэтому с трудом выносящий восторженного мальчишку…

