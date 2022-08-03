Полицейский с половиной (фильм, 1993) смотреть онлайн
7.71993, Cop and a Half
Комедия, Семейный88 мин12+
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О фильме
Восьмилетний чернокожий Девин становится свидетелем преступления наркомафии. Он соглашается рассказать обо всем полиции, если ему разрешат подежурить в патрульной машине и дадут настоящие полицейские атрибуты — значок и наручники. Напарником Девина становится опытный полицейский МакКена, не имеющий большого опыта общения с детьми и поэтому с трудом выносящий восторженного мальчишку…
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.2 IMDb
- ГУРежиссёр
Генри
Уинклер
- Актёр
Берт
Рейнолдс
- НДАктёр
Норман
Д. Голден II
- РДАктриса
Руби
Ди
- Актриса
Холланд
Тейлор
- РШАктёр
Рэй
Шарки
- СЭАктёр
Сэмми
Эрнандес
- ФСАктёр
Фрэнк
Сиверо
- РДАктёр
Рокки
Джордани
- ММАктёр
Марк
Маколей
- ТМАктёр
Том
МакКлейстер
- АОСценарист
Арне
Ольсен
- ПМПродюсер
Пол
Масланский
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- ТЛПродюсер
Това
Лайтер
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Богачёв
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Ставрогина
- ТИАктриса дубляжа
Татьяна
Иванова
- АГАктёр дубляжа
Алексей
Гурьев
- СКХудожница
Синди
Коберн
- ДПМонтажёр
Дэниэл
П. Хэнли
- ББОператор
Билл
Батлер
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри