Полицейский с половиной
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Полицейский с половиной

Полицейский с половиной (фильм, 1993) смотреть онлайн

7.71993, Cop and a Half
Комедия, Семейный88 мин12+

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О фильме

Восьмилетний чернокожий Девин становится свидетелем преступления наркомафии. Он соглашается рассказать обо всем полиции, если ему разрешат подежурить в патрульной машине и дадут настоящие полицейские атрибуты — значок и наручники. Напарником Девина становится опытный полицейский МакКена, не имеющий большого опыта общения с детьми и поэтому с трудом выносящий восторженного мальчишку…

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Криминал
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Полицейский с половиной»