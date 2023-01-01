Полицейский с половиной
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Полицейский с половиной

Полицейский с половиной (фильм, 1993) смотреть онлайн

1993, Cop and ½
Комедии88 мин12+

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Сюжет

Восьмилетний чернокожий Девин становится свидетелем преступления наркомафии. Он соглашается рассказать обо всем полиции, если ему разрешат подежурить в патрульной машине и дадут настоящие полицейские атрибуты — значок и наручники. Напарником Девина становится опытный полицейский МакКена, не имеющий большого опыта общения с детьми и поэтому с трудом выносящий восторженного мальчишку…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Полицейский с половиной»

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