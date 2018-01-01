Wink
Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули
Актёры и съёмочная группа фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»

Актёры

Эдди Мерфи

Эдди Мерфи

Eddie Murphy
Актёр
Тейлор Пейдж

Тейлор Пейдж

Taylour Paige
Актриса
Джозеф Гордон-Левитт

Джозеф Гордон-Левитт

Joseph Gordon-Levitt
Актёр
Джадж Райнхолд

Джадж Райнхолд

Judge Reinhold
Актёр
Джон Эштон

Джон Эштон

John Ashton
Актёр
Кевин Бейкон

Кевин Бейкон

Kevin Bacon
Актёр
Пол Райзер

Пол Райзер

Paul Reiser
Актёр
Бронсон Пиншо

Бронсон Пиншо

Bronson Pinchot
Актёр
Кайл С. Мор

Кайл С. Мор

Kyle S. More
Актёр
Кеннет Нэнс мл.

Кеннет Нэнс мл.

Kenneth Nance Jr.
Актёр
Чак МакКолам

Чак МакКолам

Chuck McCollum
Актёр
Диксон Обахор

Диксон Обахор

Dickson Obahor
Актёр
Джон Ричардсон

Джон Ричардсон

Jon Lee Richardson
Актёр
Би-Би Смит

Би-Би Смит

Bee-Be Smith
Актриса
Кит Пиллоу

Кит Пиллоу

Keith Pillow
Актёр
Мэтт Кук

Мэтт Кук

Christopher Matthew Cook
Актёр
Дэмиен Диас

Дэмиен Диас

Damien Diaz
Актёр
Патриша Белчер

Патриша Белчер

Patricia Belcher
Актриса
Уолтер Беленький

Уолтер Беленький

Walter Belenky
Актёр
Рэкуэл Белл

Рэкуэл Белл

Raquel Bell
Актриса
Джозеф Авиль

Джозеф Авиль

Joseph Aviel
Актёр
Джеймс Роджерс

Джеймс Роджерс

James Rogers
Актёр
Марк Пеллегрино

Марк Пеллегрино

Mark Pellegrino
Актёр
Чентел Нчэйко

Чентел Нчэйко

Chantal Nchako
Актриса
Шон Лианг

Шон Лианг

Sean Liang
Актёр
Розан Малони

Розан Малони

Roshan Golconda
Актёр
Деон Гриффин

Деон Гриффин

Deon Griffin
Актёр
Кен Морено

Кен Морено

Ken Moreno
Актёр
Назим Педрад

Назим Педрад

Nasim Pedrad
Актриса
Луис Гусман

Луис Гусман

Luis Guzmán
Актёр
Джош Тессьер

Джош Тессьер

Josh Tessier
Актёр
Кристофер Макдональд

Кристофер Макдональд

Christopher McDonald
Актёр
Эффион Крокетт

Эффион Крокетт

Affion Crockett
Актёр

Сценаристы

Том Гормикэн

Том Гормикэн

Tom Gormican
Сценарист
Кевин Эттен

Кевин Эттен

Kevin Etten
Сценарист
Данило Бах

Данило Бах

Danilo Bach
Сценарист

Продюсеры

Рэй Анджелик

Рэй Анджелик

Ray Angelic
Продюсер
Джерри Брукхаймер

Джерри Брукхаймер

Jerry Bruckheimer
Продюсер
Джон К. Кэмпбелл

Джон К. Кэмпбелл

John K. Campbell
Продюсер
Лоренцо Ди Бонавентура

Лоренцо Ди Бонавентура

Lorenzo di Bonaventura
Продюсер

Монтажёры

Дэн Лебентал

Дэн Лебентал

Dan Lebental
Монтажёр

Операторы

Эдуард Грау

Эдуард Грау

Eduard Grau
Оператор

Композиторы

Лорн Бэлф

Лорн Бэлф

Lorne Balfe
Композитор
Харольд Фальтермайер

Харольд Фальтермайер

Harold Faltermeyer
Композитор