Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули (фильм, 2024) смотреть онлайн

Аксель Фоули всё ещё охраняет правопорядок наулицах Детройта, гдевсе знают егопо имени. Старый друг Билли Роузвуд вновь вызывает Акселя вБеверли-Хиллз, гдеон вчастном порядке расследует дело, связанное снаркотиками икоррупцией вполиции. Адочь Акселя Джейн, которая иразговаривать сотцом нехочет, защищает всуде одного изфигурантов этого дела—наркодилера, накоторого пытаются повесить убийство полицейского—и её жизнь оказывается вопасности.

