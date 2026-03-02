Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, Beverly Hills Cop: Axel F
Боевик, Комедия18+
О фильме
Аксель Фоули всё ещё охраняет правопорядок наулицах Детройта, гдевсе знают егопо имени. Старый друг Билли Роузвуд вновь вызывает Акселя вБеверли-Хиллз, гдеон вчастном порядке расследует дело, связанное снаркотиками икоррупцией вполиции. Адочь Акселя Джейн, которая иразговаривать сотцом нехочет, защищает всуде одного изфигурантов этого дела—наркодилера, накоторого пытаются повесить убийство полицейского—и её жизнь оказывается вопасности.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Актёр
Эдди
Мерфи
- ТПАктриса
Тейлор
Пейдж
- Актёр
Джозеф
Гордон-Левитт
- ДРАктёр
Джадж
Райнхолд
- ДЭАктёр
Джон
Эштон
- Актёр
Кевин
Бейкон
- ПРАктёр
Пол
Райзер
- БПАктёр
Бронсон
Пиншо
- КСАктёр
Кайл
С. Мор
- КНАктёр
Кеннет
Нэнс мл.
- ЧМАктёр
Чак
МакКолам
- ДОАктёр
Диксон
Обахор
- ДРАктёр
Джон
Ричардсон
- БСАктриса
Би-Би
Смит
- КПАктёр
Кит
Пиллоу
- МКАктёр
Мэтт
Кук
- ДДАктёр
Дэмиен
Диас
- ПБАктриса
Патриша
Белчер
- УБАктёр
Уолтер
Беленький
- РБАктриса
Рэкуэл
Белл
- ДААктёр
Джозеф
Авиль
- ДРАктёр
Джеймс
Роджерс
- МПАктёр
Марк
Пеллегрино
- ЧНАктриса
Чентел
Нчэйко
- ШЛАктёр
Шон
Лианг
- РМАктёр
Розан
Малони
- ДГАктёр
Деон
Гриффин
- КМАктёр
Кен
Морено
- НПАктриса
Назим
Педрад
- Актёр
Луис
Гусман
- ДТАктёр
Джош
Тессьер
- Актёр
Кристофер
Макдональд
- ЭКАктёр
Эффион
Крокетт
- ТГСценарист
Том
Гормикэн
- КЭСценарист
Кевин
Эттен
- ДБСценарист
Данило
Бах
- РАПродюсер
Рэй
Анджелик
- Продюсер
Джерри
Брукхаймер
- ДКПродюсер
Джон
К. Кэмпбелл
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- ДЛМонтажёр
Дэн
Лебентал
- ЭГОператор
Эдуард
Грау
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф
- ХФКомпозитор
Харольд
Фальтермайер