Полицейский и бандит 2
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Полицейский и бандит 2

Полицейский и бандит 2 (фильм, 1980) смотреть онлайн

1980, Smokey and the Bandit II
Боевик, Приключения96 мин18+

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О фильме

Продолжение комедии «Смоки и Бандит». В этом фильме бесшабашный водитель грузовика по прозвищу Бандит и его друзья решают заработать несколько сотен долларов доставкой необычного груза: им предстоит перевезти из Майами в Техас беременную слониху…

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Полицейский и бандит 2»