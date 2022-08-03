Полицейский и бандит 2 (фильм, 1980) смотреть онлайн
1980, Smokey and the Bandit II
Боевик, Приключения96 мин18+
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О фильме
Продолжение комедии «Смоки и Бандит». В этом фильме бесшабашный водитель грузовика по прозвищу Бандит и его друзья решают заработать несколько сотен долларов доставкой необычного груза: им предстоит перевезти из Майами в Техас беременную слониху…
СтранаСША
ЖанрКомедия, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Хэл
Нидэм
- Актёр
Берт
Рейнолдс
- ДГАктёр
Джеки
Глисон
- ДРАктёр
Джерри
Рид
- Актёр
Дом
ДеЛуис
- Актриса
Салли
Филд
- Актёр
Пол
Уильямс
- ПМАктёр
Пэт
Маккормик
- ДХАктёр
Дэвид
Хаддлстон
- МГАктёр
Майк
Генри
- ДААктёр
Джон
Андерсон
- ДБСценарист
Джерри
Белсон
- БЙСценарист
Брок
Йейтс
- Сценарист
Хэл
Нидэм
- РЛСценарист
Роберт
Л. Леви
- ХМПродюсер
Хэнк
Мунджин
- ДКМонтажёр
Донн
Кэмберн
- УДМонтажёр
Уильям
Д. Гордин
- МСОператор
Майкл
С. Батлер
- СГКомпозитор
Снафф
Гаррет