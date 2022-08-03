Продолжение комедии «Смоки и Бандит». В этом фильме бесшабашный водитель грузовика по прозвищу Бандит и его друзья решают заработать несколько сотен долларов доставкой необычного груза: им предстоит перевезти из Майами в Техас беременную слониху…

