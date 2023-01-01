Полицейская академия 5: Место назначения – Майами Бич (фильм, 1988) смотреть онлайн

Сюжет

Солнце, веселье и красивые девушки. Где всему этому быть, как не в Майами Бич? На этом пятом празднике смеха наши герои летят в Майами на чествование любимого коменданта Лассарда. Но у преступников не бывает отпусков, когда отдыхают наши любимые полицейские.



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