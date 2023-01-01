Полицейская академия 5: Место назначения – Майами Бич
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Полицейская академия 5: Место назначения – Майами Бич

Полицейская академия 5: Место назначения – Майами Бич (фильм, 1988) смотреть онлайн

1988, Police Academy 5: Assignment: Miami Beach
Комедии, Криминал86 мин18+

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Сюжет

Солнце, веселье и красивые девушки. Где всему этому быть, как не в Майами Бич? На этом пятом празднике смеха наши герои летят в Майами на чествование любимого коменданта Лассарда. Но у преступников не бывает отпусков, когда отдыхают наши любимые полицейские.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Криминал

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Полицейская академия 5: Место назначения – Майами Бич»

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