Полицейская академия 5: Место назначения – Майами Бич (фильм, 1988) смотреть онлайн
1988, Police Academy 5: Assignment: Miami Beach
Комедии, Криминал86 мин18+
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Сюжет
Солнце, веселье и красивые девушки. Где всему этому быть, как не в Майами Бич? На этом пятом празднике смеха наши герои летят в Майами на чествование любимого коменданта Лассарда. Но у преступников не бывает отпусков, когда отдыхают наши любимые полицейские.
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
4.6 IMDb
- АМРежиссёр
Алан
Майерсон
- БСАктёр
Бубба
Смит
- ДГАктёр
Дэвид
Граф
- МУАктёр
Майкл
Уинслоу
- ЛИАктриса
Лесли
Истербрук
- МРАктриса
Мэрион
Рэмси
- ДДАктриса
Джанет
Джонс
- ЛКАктёр
Лэнс
Кинси
- Актёр
Мэтт
МакКой
- ДУАктёр
Дж.
У. Бейли
- ДГАктёр
Джордж
Гейнс
- НИСценарист
Нил
Израэл
- ППСценарист
Пэт
Профт
- БВСценарист
Бэрри
В. Блауштейн
- ПМПродюсер
Пол
Масланский
- ДМАктёр дубляжа
Дмитрий
Матвеев
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- Актёр дубляжа
Владимир
Конкин
- НРАктриса дубляжа
Наталья
Рычагова
- ТКАктриса дубляжа
Татьяна
Канаева
- ХдМонтажёр
Хьюберт
де Ла Буиллерье
- РФКомпозитор
Роберт
Фолк