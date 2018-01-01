Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Поли»

Актёры и съёмочная группа фильма «Поли»

Режиссёры

Юха Вуолиоки

Юха Вуолиоки

Juha Wuolijoki
Режиссёр

Актёры

Катрина Лэнц

Катрина Лэнц

Katrina Lantz
АктрисаMarsha
Пол Карбонелл

Пол Карбонелл

Paul Carbonell
АктёрPoliisi
Майкл Бадалукко

Майкл Бадалукко

Michael Badalucco
АктёрPaulie
Скотт Декер

Скотт Декер

Scott Decker
АктёрJohn
Джош Хопкинс

Джош Хопкинс

Josh Hopkins
АктёрJeff
Эллиот Сантьяго

Эллиот Сантьяго

Elliot Santiago
АктёрKoditon

Сценаристы

Юха Вуолиоки

Юха Вуолиоки

Juha Wuolijoki
Сценарист

Продюсеры

Ларри Майстрич

Ларри Майстрич

Larry Meistrich
Продюсер
Брэндон Россер

Брэндон Россер

Brandon Rosser
Продюсер

Художники

Марк Уайт

Марк Уайт

Mark White
Художник

Монтажёры

Марья-Леена Туури

Марья-Леена Туури

Marja-Leena Tuuri
Монтажёр
Йорма Хёри

Йорма Хёри

Jorma Höri
Монтажёр

Композиторы

Элиот Несс

Элиот Несс

Eliot Ness
Композитор