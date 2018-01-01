Wink
Детям
Полет на Луну
Актёры и съёмочная группа фильма «Полет на Луну»

Режиссёры

Валентина Брумберг

Режиссёр
Зинаида Брумберг

Режиссёр

Актёры

Михаил Яншин

Актёрозвучка
Лилия Гриценко

Актрисаозвучка
Галина Новожилова

Актрисаозвучка
Владимир Готовцев

Актёрозвучка
Вера Бендина

Актрисапионер Коля Хомяков
Валентина Сперантова

Актрисаозвучка
Евгения Морес

Актрисаозвучка
Владимир Грибков

Актёрозвучка

Сценаристы

Николай Эрдман

Сценарист
Валентин Морозов

Сценарист

Операторы

Елена Петрова

Оператор

Композиторы

Юрий Левитин

Композитор