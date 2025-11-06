Похищенные сокровища Европы
Wink
Фильмы
Похищенные сокровища Европы

Фильм Похищенные сокровища Европы

2018, Hitler contro Picasso e gli altri
Документальный, Исторический16+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Нацизм двояким образом прибирал к рукам искусство: стараясь уничтожить все следы так называемого «дегенеративного искусства» и сделав системой похищение классических и современных художественных произведений. В 1937 году нацистский режим организовал в Мюнхене две выставки: одну, чтобы заклеймить позором «дегенеративное искусство», и вторую, которую курировал лично Гитлер, чтобы восславить «классическое искусство».

Этот фильм представляет собой удивительное путешествие по пяти выставкам, в нем представлены шедевры Боттичелли, Клее, Матисса, Моне, Шагала, Ренуара, Гогена и многих других.

Страна
Италия
Жанр
Исторический, Документальный
Качество
Full HD

Рейтинг

6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Похищенные сокровища Европы»