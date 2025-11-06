Фильм Похищенные сокровища Европы
2018, Hitler contro Picasso e gli altri
Документальный, Исторический16+
О фильме
Нацизм двояким образом прибирал к рукам искусство: стараясь уничтожить все следы так называемого «дегенеративного искусства» и сделав системой похищение классических и современных художественных произведений. В 1937 году нацистский режим организовал в Мюнхене две выставки: одну, чтобы заклеймить позором «дегенеративное искусство», и вторую, которую курировал лично Гитлер, чтобы восславить «классическое искусство».
Этот фильм представляет собой удивительное путешествие по пяти выставкам, в нем представлены шедевры Боттичелли, Клее, Матисса, Моне, Шагала, Ренуара, Гогена и многих других.
СтранаИталия
ЖанрИсторический, Документальный
КачествоFull HD
Рейтинг
6.8 IMDb
- КПРежиссёр
Клаудио
Поли
- ТСАктёр
Тони
Сервилло
- ТГАктёр
Тимоти
Гартон Эш
- ЖДАктёр
Жан-Марк
Дрейфус
- ЭФАктёр
Эдгар
Фейхтвангер
- СГАктёр
Саймон
Гудман
- БХАктёр
Бертольд
Хинз
- МХАктриса
Майке
Хоффманн
- ЭКАктриса
Эва
Клеман
- МКАктёр
Маркус
Кришер
- ДЛАктёр
Дааф
Ледебоэр
- АЛАктриса
Агнешка
Люлинская
- БМАктёр
Бернхард
Мааз
- КААктёр
Кристофер
А. Маринелло
- ЭРАктриса
Элизабет
Ройер
- СЗАктриса
Синтия
Зальцман
- ТЗАктёр
Том
Зеллдорф
- СФСценарист
Сабина
Федели
- АМСценарист
Арианна
Марелли
- ДНСценарист
Диди
Ньокки
- ВБПродюсер
Вероника
Боттанелли
- ДДПродюсер
Джованни
Дзанинотто
- МСОператор
Матеуш
Столецки
- РАКомпозитор
Ремо
Анцовино