Фильм Похищенные сокровища Европы

Нацизм двояким образом прибирал к рукам искусство: стараясь уничтожить все следы так называемого «дегенеративного искусства» и сделав системой похищение классических и современных художественных произведений. В 1937 году нацистский режим организовал в Мюнхене две выставки: одну, чтобы заклеймить позором «дегенеративное искусство», и вторую, которую курировал лично Гитлер, чтобы восславить «классическое искусство».



Этот фильм представляет собой удивительное путешествие по пяти выставкам, в нем представлены шедевры Боттичелли, Клее, Матисса, Моне, Шагала, Ренуара, Гогена и многих других.

