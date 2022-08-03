Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Документальный фильм, исследующий суть отцовства, его формы и влияние на потомство. Это истории людей, которые многого достигли в жизни, получив при этом совершенно разное воспитание. Например, экс-звезда американского футбола и тренер Деланд Маккалоу рос в приемной семье и не знал, кто его отец, а когда спустя много лет выяснил его имя, был шокирован. Как и весь мир.

