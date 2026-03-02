Покажи мне Луну
Покажи мне Луну

Покажи мне Луну (фильм, 2024) смотреть онлайн

2024, Fly Me to the Moon
Комедия, Мелодрама18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Конец 1960-х, разгар космической гонки. СССР ужезапустил спутник иотправил вкосмос человека, поэтому СШАстараются реализовать программу «Аполлон-11» ипервыми высадить людей налунную поверхность. Правительственный агент МоБеркус нанимает талантливую рекламщицу Келли Джонс, чтобы онасоздала привлекательный имидж НАСА, ноеё гениальные идеи невсегда находят понимание уруководителя запуска Коула Дэвиса. Когда интерес общественности кпроекту взлетает донебес, Мопредлагает Келли подстраховаться, чтобы неударить вгрязь лицом наслучай провала миссии.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Комедия, Мелодрама

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

