Покажи мне Луну (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, Fly Me to the Moon
Комедия, Мелодрама18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Конец 1960-х, разгар космической гонки. СССР ужезапустил спутник иотправил вкосмос человека, поэтому СШАстараются реализовать программу «Аполлон-11» ипервыми высадить людей налунную поверхность. Правительственный агент МоБеркус нанимает талантливую рекламщицу Келли Джонс, чтобы онасоздала привлекательный имидж НАСА, ноеё гениальные идеи невсегда находят понимание уруководителя запуска Коула Дэвиса. Когда интерес общественности кпроекту взлетает донебес, Мопредлагает Келли подстраховаться, чтобы неударить вгрязь лицом наслучай провала миссии.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрКомедия, Мелодрама
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ГБРежиссёр
Грег
Берланти
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- Актёр
Ченнинг
Татум
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актёр
Рэй
Романо
- ДРАктёр
Джим
Рэш
- АГАктриса
Анна
Гарсиа
- ДУАктёр
Дональд
Уоткинс
- НРАктёр
Ной
Роббинс
- ККАктёр
Кристиан
Клименсон
- КВАктёр
Колин
Вуделл
- КЦАктёр
Кристиан
Цубер
- ДДАктёр
Джин
Джонс
- Актёр
Джо
Крест
- СКАктриса
Стефани
Курцуба
- КЖАктёр
Колин
Жост
- Актёр
Дариуш
Вольски
- НУАктёр
Нджема
Уильямс
- ПДАктёр
Питер
Джекобсон
- Актёр
Грег
Крик
- ББАктёр
Билл
Барретт
- КГАктёр
Кристиан
Грэй Мур
- КПАктёр
Кэйд
Питтман
- ТМАктёр
Тревор
Морган
- ПУАктёр
Питер
Уоллэк
- ДКАктёр
Джереми
Карр
- ЮЭАктёр
Юджин
Элпер
- АБАктёр
Алан
Боэлл
- МДАктриса
Мэг
Джиллентайн
- РБАктёр
Роуэн
Бусед
- РКАктёр
Рори
Кин
- ДМАктёр
Дж.
Майкл Попович
- МААктёр
Марк
Армстронг
- ДГАктёр
Джерри
Гриффин
- ДБАктёр
Дрю
Бродерик
- КФСценарист
Кинэн
Флинн
- БКСценарист
Билл
Кирштайн
- КФПродюсер
Кинэн
Флинн
- Продюсер
Скарлетт
Йоханссон
- ДЛПродюсер
Джонатан
Лия
- СШПродюсер
Сара
Шехтер
- ГЖМонтажёр
Гарри
Жиержиан
- Оператор
Дариуш
Вольски
- ДПКомпозитор
Дэниэл
Пембертон